Россияне атаковали Одессу, работала ПВО
В ночь на понедельник, 19 июня, российское войско атаковало Одессу. По враждебным целям работала ПВО
Об этом сообщают Одесская районная военная администрация и Воздушные силы ВСУ.
Тревогу в регионе объявили в 02:00, после этого в Одессе прогремели взрывы.
"Внимание! Одесситы и жители Одесского района! Враг в очередной, коварно ночью, атакует южные регионы Украины. Сейчас работают Силы противовоздушной обороны. Просьба, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях до их отбоя. Еще раз напоминаю о запрете проведения фото и видеосъемок работы ПВО!" - после этого отметил начальник Одесской ВА Юрий Крук.
Воздушные силы ВСУ сначала писали о ракете с Черного моря в направлении города, а затем также подтвердили работу сил ПВО.
"Взрывы над Одессой – работа ПВО", - говорится в сообщении.
Отбой опасности пришелся на 02:47.
- Этой ночью в городе Херсон также слышали взрывы.
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