Об этом сообщают Одесская районная военная администрация и Воздушные силы ВСУ.

Тревогу в регионе объявили в 02:00, после этого в Одессе прогремели взрывы.

"Внимание! Одесситы и жители Одесского района! Враг в очередной, коварно ночью, атакует южные регионы Украины. Сейчас работают Силы противовоздушной обороны. Просьба, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях до их отбоя. Еще раз напоминаю о запрете проведения фото и видеосъемок работы ПВО!" - после этого отметил начальник Одесской ВА Юрий Крук.

Воздушные силы ВСУ сначала писали о ракете с Черного моря в направлении города, а затем также подтвердили работу сил ПВО.

"Взрывы над Одессой – работа ПВО", - говорится в сообщении.

Отбой опасности пришелся на 02:47.