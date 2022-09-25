Россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе, горит админздание в центре города
В воскресенье 25 сентября российские оккупанты нанесли удар по центру Одессы дронами-камикадзе и поразили админздание в центре города
Об этом сообщает Одесса.Официально в telegram .
По информации оперативного командования "Юг", Одесса была снова атакована враждебными дронами-камикадзе. Трижды россияне попали в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция и тушение пожара.
Один дрон сбит силами противовоздушной обороны. Человеческих потерь нет.
- 23 сентября россияне атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе.
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