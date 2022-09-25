Об этом сообщает Одесса.Официально в telegram .

По информации оперативного командования "Юг", Одесса была снова атакована враждебными дронами-камикадзе. Трижды россияне попали в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция и тушение пожара.

Один дрон сбит силами противовоздушной обороны. Человеческих потерь нет.

23 сентября россияне атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb