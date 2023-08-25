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Россияне атаковали Одесщину ракетами

25 августа, 2023 пятница
07:40
Война с Россией

Российские войска дважды за минувшую ночь атаковали Одесскую область с помощью крылатых ракет

Об этом в telegram сообщил глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук.

Сообщается, что поздно вечером оккупанты нанесли удар в районе Черноморска двумя ракетами, предварительно типа Х-35/59. Благодаря слаженной работе украинских сил ПВО обе воздушные цели уничтожены.

Также около 03:44 зафиксирована повторная атака Одесской области. На этот раз враг пытался поразить объекты в регионе "калибрами". По предварительным данным, также все ракеты были сбиты.

В 03:52 Воздушные Силы ВСУ сообщили о ракетной опасности в Одесской области. Затем, в 03:52, они призвали жителей Одесской и Николаевской областей находиться в укрытиях.

В 04:00 глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям области и попросил оставаться в укрытиях до отбоя.

"Вся область, будьте в укрытиях до отбоя, зафиксирована ракетная опасность. Не снимайте работу ПВО, не помогайте врагу!", - написал он.

Также в telegram это подтвердили Силы обороны юга Украины.

В сообщении отмечается, что около полуночи с применением тактической авиации над Черным морем выпустил 2 ракеты, предположительно Х-35/Х-59 в направлении одного из портов. Силы противовоздушной обороны уничтожили ракеты над морем.

"За несколько часов произошла вторая атака. В этот раз из акватории Азовского моря враг направил 2 ракеты типа "калибр" в сторону областного центра. И здесь силы противовоздушной обороны справились отлично: обе ракеты уничтожены", - говорится в сообщении.

  • Напомним, в ночь с 22 на 23 августа РФ запустила ударные БПЛА в направлении Одесщины: в Подунавье было попадание по зернохранилищу и производственно-перегрузочному комплексу, в результате чего уничтожено 13 тысяч тонн зерна.
Украина
Россия
оружие
російська армія
Одещина
Военные новости
ракетний удар
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