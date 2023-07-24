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Обновлено

Россияне атаковали Одесщину дронами-камикадзе: 6 человек пострадали, разрушен ангар с зерном

24 июля, 2023 понедельник
08:14
Война с Россией

Ночью на 24 июля российская армия совершила очередную атаку по портовой инфраструктуре Одесской области с помощью дронов-камикадзе, в результате чего ранены 6 человек и разрушен ангар с зерном

Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По состоянию на 08:00 он заявил о шести пострадавших.

"В больницу области госпитализировали четырех раненых, один из которых - в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому. Врачам удалось стабилизировать пациента. Остальные трое - с легкими осколочными ранениями и ушибами тела. Всем была оказана медицинская помощь в полном объеме", - сказал Кипер.

Из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений поднялся уже ликвидированный пожар.

До этого Оперативное командование "Юг" сообщало, что этой ночью почти 4-х часовая атака дронами Shahed-136 была направлена по портовой инфраструктуре Дуная. Силы ПВО уничтожили 3 российских беспилотника.

Также в командовании опубликовали фото последствий попадания в зерновой ангар.

Ранее об атаке на Одесскую область также рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, 3 часа 53 мин раздавался сигнал воздушной тревоги в Одесской области. Враг пытался атаковать юг региона "шахедами". Братчук подчеркивал, что несколько "шахедов" приземлили силы ПВО, но были зафиксированы попадания в объект инфраструктуры.

"Видим, что враг продолжает целенаправленно атаковать портовую инфраструктуру юга нашего государства" - говорил спикер.

Ракетный обстрел Одессы 23 июля

Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля российская армия атаковала Одессу не менее 5 видов ракет. По состоянию на утро в результате удара один человек погиб, еще 22 получили ранения. Это был пятый ночной массированный ракетный удар по Одессе и Одесской области за последние шесть дней.

Впоследствии в ОК "Юг" заявили, что во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М".

Россияне разрушили портовую инфраструктуру, по меньшей мере, 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Изувечены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. Пострадали 2 памятки архитектуры.

Также во время атаки россияне разрушили Спасо-Преображенский собор, самый большой православный храм Одессы и Дом ученых. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Ночью 23 июля подразделения ПВО в Одесской области уничтожили 9 из 19 воздушных целей врага - 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские обстрелы Одессы и отметил, что враг обязательно получит ответ за это преступление. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все государства и организации "осудить это варварское военное преступление".

Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия таким образом пытается полностью изолировать выход Украины к Черному морю.

В Офисе президента также отреагировали на российские ракетные обстрелы Одессы. Там объяснили, чего действительно хочет Россия, атакуя исторические центры городов, и как нужно реагировать миру на российские преступления.

По словам митрополита Киевского и всей Украины Эпифании, разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе является очередным проявлением сатанинской злобы "русского мира".

В министерстве обороны России заявили, что якобы причиной разрушения одесского Спасо-Преображенского собора в ночь на 23 июля стало падение ракеты украинской системы ПВО. ЦПИ опроверг фейк.

Вечером Зеленский сказал, что россияне во время атаки повредили и консульское здание Греции.

После этого Организация Объединенных Наций по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО) выразила "глубокую обеспокоенность" и осудила ракетный удар России по культурным объектам Одессы. Также там отметили, что в ближайшие дни организация отправит в город миссию для проведения предварительной оценки ущерба. А генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал Россию немедленно прекратить атаки на украинцев и объекты культуры.

Украина
Россия
Одещина
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