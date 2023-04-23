Россияне атаковали Никопольский район с беспилотника

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграме.

"Оккупанты продолжают терроризировать мирных. Не оставляют в покое Никопольский район. Поздно вечером ударили по Марганецкой громаде. Применили беспилотник. С него сбросили взрывной снаряд", - написал он.

Отмечается, что в результате атаки люди не пострадали, а территория удара обследуется.