Россияне атаковали Никопольский район с беспилотника
Поздним вечером 22 апреля российская армия с беспилотника атаковала Марганецкую громаду на Днепропетровщине, люди не пострадали
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграме.
"Оккупанты продолжают терроризировать мирных. Не оставляют в покое Никопольский район. Поздно вечером ударили по Марганецкой громаде. Применили беспилотник. С него сбросили взрывной снаряд", - написал он.
Отмечается, что в результате атаки люди не пострадали, а территория удара обследуется.
- Напомним, ночью сообщалось , что россияне обстреляли Харьков ракетами С-300: одна из них попала в частный сектор села Котляры, возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры в Новобаварском районе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.69
Покупка 37.69Продажа 38.45
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное