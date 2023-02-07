Россияне атаковали Никопольщину около 40 снарядами: 60 тыс. абонентов остались без воды
Ночью 7 февраля вражеские войска обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Из тяжелой артиллерии и РСЗО российские оккупанты били по Никопольщине. Этой ночью враг атаковал район дважды, выпустив около четырех десятков снарядов по Марганецкой громаде", - отметил он.
Обстрелом повреждены линии электропередачи, из-за чего в общине обесточена одна из насосных станций. Как следствие – 9 населенных пунктов остались без воды, это примерно 60 тыс. абонентов.
Кроме этого, россияне изуродовали четыре частных жилых дома, хозяйственное сооружение, электросети и газопровод.
Обошлось без пострадавших.
Во всех остальных районах Днепропетровщины ночью было тихо.
- В ночь на 4 февраля РФ гатила из ствольной артиллерии по Днепропетровщине, под огнем оказалась Марганецкая громада.
- Ночью с 5 на 6 февраля россияне выпустили по Марганецкой громаде Никопольщины более 20 артиллерийских снарядов.
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