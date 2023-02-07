Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Из тяжелой артиллерии и РСЗО российские оккупанты били по Никопольщине. Этой ночью враг атаковал район дважды, выпустив около четырех десятков снарядов по Марганецкой громаде", - отметил он.

Обстрелом повреждены линии электропередачи, из-за чего в общине обесточена одна из насосных станций. Как следствие – 9 населенных пунктов остались без воды, это примерно 60 тыс. абонентов.

Кроме этого, россияне изуродовали четыре частных жилых дома, хозяйственное сооружение, электросети и газопровод.

Обошлось без пострадавших.

Во всех остальных районах Днепропетровщины ночью было тихо.