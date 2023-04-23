Россияне атаковали Никополь беспилотником, ранены и травмированы три человека
В воскресенье, 23 апреля, россияне нанесли удар по Никополю беспилотником, один человек ранен, двое - травмированы
Об этом городской голова Никополя Александр Саюк сообщил в telegram .
"Утром российские войска произвели обстрел Никополя из беспилотного летательного аппарата. К сожалению один человек ранен, двое травмированы на данный момент. Повреждены коммунальное здание, два частных жилых дома, два гаража, один автомобиль", - написал Саюк.
Он добавил, что специалисты работают над восстановлением поврежденных линий электропередач. Вся инфраструктура работает, коммунальные предприятия выполняют свою работу.
- 22 апреля российская армия из беспилотника атаковала Марганецкую общину на Днепропетровщине.
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