Россияне атаковали Никополь беспилотником, ранены и травмированы три человека

Об этом городской голова Никополя Александр Саюк сообщил в telegram .

"Утром российские войска произвели обстрел Никополя из беспилотного летательного аппарата. К сожалению один человек ранен, двое травмированы на данный момент. Повреждены коммунальное здание, два частных жилых дома, два гаража, один автомобиль", - написал Саюк.

Он добавил, что специалисты работают над восстановлением поврежденных линий электропередач. Вся инфраструктура работает, коммунальные предприятия выполняют свою работу.