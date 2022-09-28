Россияне атаковали Кривой Рог ракетами
Вечером 28 сентября Кривой Рог подвергся ракетной атаке
Об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Кривого Рога Александр Вилкул.
"Кривой Рог – ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", – написал он.
Других подробностей пока нет. Воздушная тревога в Кривом Роге объявлена в 20:32.
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