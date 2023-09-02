Россияне атаковали Краматорск из РСЗО: ракеты попали в многоэтажку и кладбище

Об этом проинформировал Краматорский городской совет.

Отмечается, что россияне около 16:40 ударили по территории вблизи кладбища и повредили дорожное полотно. Кроме того, одна из ракет попала в квартиру многоэтажки.

"Ракета, попавшая в жилой дом, не разорвалась. По предварительной информации, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте попаданий работают спасатели и полиция.