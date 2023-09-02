Россияне атаковали Краматорск из РСЗО: ракеты попали в многоэтажку и кладбище
Российские террористы в субботу, 2 сентября, обстреляли Краматорск из реактивных систем залпового огня: одна из ракет попала в квартиру многоэтажки, но не разорвалась
Об этом проинформировал Краматорский городской совет.
Отмечается, что россияне около 16:40 ударили по территории вблизи кладбища и повредили дорожное полотно. Кроме того, одна из ракет попала в квартиру многоэтажки.
"Ракета, попавшая в жилой дом, не разорвалась. По предварительной информации, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте попаданий работают спасатели и полиция.
- 2 сентября российская армия также ударила управляемыми авиабомбами по Одрадокаменке Херсонской области, в результате чего погиб мужчина и еще два человека получили ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 40.68Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное