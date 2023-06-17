Об этом 17 июня сообщает Херсонская ОВА.

Отмечается, что российские террористы атаковали населенный пункт двумя авиабомбами. Били по мирному населению.

В результате обстрела погиб один местный житель. Также ранения получили три человека - 35-летняя женщина, 88-летний мужчина и 17-летний парень. Им оказывается медицинская помощь.

Кроме того, по информации ОВА, возле села Борозенское на Херсонщине тракторист, выполняя полевые работы, наехал на российскую мину. Отмечается, что мужчина не получил ранения, но поврежден трактор.