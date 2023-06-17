Россияне атаковали Козацкое на Херсонщинеи: есть погибший и раненые
Российские военные в субботу, 17 июня, нанесли удар по Козацкому Херсонской области. В результате атаки погиб один мирный житель, еще 3 получили ранения, среди них несовершеннолетний
Об этом 17 июня сообщает Херсонская ОВА.
Отмечается, что российские террористы атаковали населенный пункт двумя авиабомбами. Били по мирному населению.
В результате обстрела погиб один местный житель. Также ранения получили три человека - 35-летняя женщина, 88-летний мужчина и 17-летний парень. Им оказывается медицинская помощь.
Кроме того, по информации ОВА, возле села Борозенское на Херсонщине тракторист, выполняя полевые работы, наехал на российскую мину. Отмечается, что мужчина не получил ранения, но поврежден трактор.
- За последние сутки по Херсонской области противник совершил 75 обстрелов, из них по Херсону – 9 обстрелов. Российские военные попали в районы 26 населенных пунктов области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.14Продажа 40.91
- Актуальное
- Важное