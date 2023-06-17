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Россияне атаковали Константиновку на Донетчине: ранены женщина и 9-летний ребенок

17 июня, 2023 суббота
14:43
Война с Россией

Российские оккупанты ствольной артиллерией нанесли удар по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела ранения получили 57-летняя женщина и 9-летний ребенок

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что 17 июня в 10:20 российские террористы совершили артобстрел по городу Константиновка.

В результате обстрела повреждены 11 жилых домов, а также гаражное помещение, автомобиль, газопровод и электросети. Также ранение получил 9-летний ребенок - закрытые травмы грудной клетки и живота, открытый перелом плеча, рваные раны ног и множественные ссадины тела. Кроме того, в больницу с осколочным ранением ноги попала женщина 57 лет.

Обстріл Костянтинівки

Фото: Офис генерального прокурора

Обстріл Костянтинівки

Фото: Офис генерального прокурора

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны - ч. 1 ст. 438 УК Украины", - говорится в сообщении.

  • Ночью 14 июня россияне обстреляли ракетами Краматорск и Константиновку Донецкой области, три человека погибли, двоих удалось спасти из-под завалов.
Украина
Донетчина
Константиновка
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