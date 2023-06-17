Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что 17 июня в 10:20 российские террористы совершили артобстрел по городу Константиновка.

В результате обстрела повреждены 11 жилых домов, а также гаражное помещение, автомобиль, газопровод и электросети. Также ранение получил 9-летний ребенок - закрытые травмы грудной клетки и живота, открытый перелом плеча, рваные раны ног и множественные ссадины тела. Кроме того, в больницу с осколочным ранением ноги попала женщина 57 лет.

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны - ч. 1 ст. 438 УК Украины", - говорится в сообщении.