Россияне атаковали Херсонщину управляемыми авиабомбами: ранены 7 человек
Вечером 6 апреля россияне атаковали Херсонскую область: три удара вражеской авиации зафиксированы по Бериславу, два – по Новобериславу и один – по Казацкому.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По состоянию на 21:44 было известно о семи жителях Херсонщины, раненых в результате вражеской атаки. Шесть человек пострадали из-за ударов по Змиевке, а еще один человек получил ранения в поселке Казацком.
Глава ОВА добавил, что информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняют.
Ранее Прокудин сообщал об обстреле Змеевки Бериславской общины. Россияне сбросили по этому населенному пункту взрывчатку с беспилотника. По состоянию на 19:44 было известно о четырех раненых местных жителях. Их госпитализировали в ближайшее медучреждение, а после оказания неотложной помощи направят для дальнейшего лечения в больницу в Херсоне.
- В среду, 5 апреля, российские террористы ударили по Бериславу в Херсонской области. Тяжелые ранения получил 55-летний мужчина. Он скончался в больнице
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