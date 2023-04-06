Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По состоянию на 21:44 было известно о семи жителях Херсонщины, раненых в результате вражеской атаки. Шесть человек пострадали из-за ударов по Змиевке, а еще один человек получил ранения в поселке Казацком.

Глава ОВА добавил, что информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняют.

Ранее Прокудин сообщал об обстреле Змеевки Бериславской общины. Россияне сбросили по этому населенному пункту взрывчатку с беспилотника. По состоянию на 19:44 было известно о четырех раненых местных жителях. Их госпитализировали в ближайшее медучреждение, а после оказания неотложной помощи направят для дальнейшего лечения в больницу в Херсоне.