Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Так, было зафиксировано четыре прилета управляемых авиабомб по селам Веселое и Казацкое Новокаховской громады области.

"В Веселом из-за обстрела разрушено здание церкви и повреждены дома местных жителей. Один человек ранен, его госпитализировали в Херсон", - говорится в сообщении.

"В общей сложности из-за ударов российской авиации в населенных пунктах изуродовано около двадцати жилых домов", - добавили в ОВА.