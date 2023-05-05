Россияне атаковали Херсонщину четырьмя управляемыми авиабомбами: ранен человек
Днем 5 мая российская оккупационная армия атаковала Херсонщину четырьмя управляемыми авиабомбами, в результате чего ранен человек
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
Так, было зафиксировано четыре прилета управляемых авиабомб по селам Веселое и Казацкое Новокаховской громады области.
"В Веселом из-за обстрела разрушено здание церкви и повреждены дома местных жителей. Один человек ранен, его госпитализировали в Херсон", - говорится в сообщении.
"В общей сложности из-за ударов российской авиации в населенных пунктах изуродовано около двадцати жилых домов", - добавили в ОВА.
- 2 мая российские войска выпустили две управляемые авиабомбы по Херсонщине, в результате чего погибли три человека.
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