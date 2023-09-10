Россияне атаковали Херсон: есть пострадавшие и разрушения

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Отмечается, что около 07:00 оккупанты ударили по образовательному учреждению. Из-за попадания вражеских снарядов в здании повреждены кровля и окна.

Кроме того, армия РФ обстреляла жилой дом. У 68-летней женщины диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Ей оказали медпомощь на месте.