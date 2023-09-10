Россияне атаковали Херсон: есть пострадавшие и разрушения
Утром воскресенья, 10 сентября, российские террористы обстреляли центр Херсона. В результате вражеской атаки в медицинской помощи нуждалась местная жительница, повреждено образовательное учреждение и дом
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Отмечается, что около 07:00 оккупанты ударили по образовательному учреждению. Из-за попадания вражеских снарядов в здании повреждены кровля и окна.
Кроме того, армия РФ обстреляла жилой дом. У 68-летней женщины диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Ей оказали медпомощь на месте.
- Поздним вечером субботы, 9 сентября, российские террористы запустили ударные БПЛА для обстрела Украины. Силы ПВО сбили более 20 вражеских беспилотников. Хронологию событий - читайте в новости по ссылке .
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