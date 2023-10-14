Россияне атаковали из РСЗО поселок Богатырь Донецкой области: погиб 11-летний ребенок, есть раненые

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Отмечается, что погибшему мальчику всего два дня назад исполнилось 11 лет. Его 31-летнюю мать и младшего брата госпитализировали с многочисленными ранениями.

"Россия атаковала деревню из РСЗО "Смерч". Зафиксировано 9 прилетов по жилому сектору. На месте ударов работала группа "Белый ангел" Великоновоселковского направления", - говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены 20 частных домов, церковь, школа, гражданские авто и электросеть.