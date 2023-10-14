Россияне атаковали из РСЗО поселок Богатырь Донецкой области: погиб 11-летний ребенок, есть раненые
В результате вражеского удара россиян из РСЗО "Смерч" по поселку Богатырь Донецкой области погиб 11-летний мальчик. Его мать и 6-летний брат получили ранения
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Отмечается, что погибшему мальчику всего два дня назад исполнилось 11 лет. Его 31-летнюю мать и младшего брата госпитализировали с многочисленными ранениями.
"Россия атаковала деревню из РСЗО "Смерч". Зафиксировано 9 прилетов по жилому сектору. На месте ударов работала группа "Белый ангел" Великоновоселковского направления", - говорится в сообщении.
Кроме того, повреждены 20 частных домов, церковь, школа, гражданские авто и электросеть.
- В пятницу, 13 октября, российская армия атаковала город Покровск Донецкой области. В результате обстрелов один человек погиб, 24 ранены.
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