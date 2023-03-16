Россияне атаковали дроном двор медучреждения Херсона
В четверг, 16 марта, россияне атаковали двор одного из медицинских заведений Херсона, обошлось без жертв
Об этом написал в телеграмме глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Отмечается, что атакой повредило транспортные средства и рядом здания.
"Только что враг атаковал с беспилотников двор одного из медучреждений города. Из-за российской атаки повреждены транспортные средства и здания рядом. Предварительно, медики и пациенты – не пострадали", - говорится в сообщении.
- За сутки 15 марта российские войска выпустили более 400 снарядов по мирным населенным пунктам Херсонской области. В результате обстрелов трое жителей ранены.
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