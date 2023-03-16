Россияне атаковали дроном двор медучреждения Херсона

Об этом написал в телеграмме глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Отмечается, что атакой повредило транспортные средства и рядом здания.

"Только что враг атаковал с беспилотников двор одного из медучреждений города. Из-за российской атаки повреждены транспортные средства и здания рядом. Предварительно, медики и пациенты – не пострадали", - говорится в сообщении.