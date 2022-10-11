Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов.

"Совершена атака на Ладыжинскую ТЭС. 2 дрона-камикадзе Shahed-136. Все службы работают",- написал он.

Он призвал местных жителей соблюдать меры безопасности во время воздушной тревоги.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb