Россияне атаковали дронами-камикадзе Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области
Утром 11 октября 2 дрона-камикадзе Shahed-136 атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов.
"Совершена атака на Ладыжинскую ТЭС. 2 дрона-камикадзе Shahed-136. Все службы работают",- написал он.
Он призвал местных жителей соблюдать меры безопасности во время воздушной тревоги.
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