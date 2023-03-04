Россияне атаковали Донбасс: повреждены дома, есть раненые

Об этом сообщила Донецкая ОВА в телеграмме.

Вечером 3 марта российская армия из РСЗО "Смерч" ударила по Камышевке в Новогродовской ТО. В селе повреждено медицинское учреждение, однако обошлось без пострадавших.

Донецкое направление: в Очеретинской общине повреждено 8 домов: в Соловьевом, Тоненьком и Ласточкином.

"Вечером произошел артобстрел Авдеевки, повреждены дома на трех улицах. В Кураховской общине под обстрелами Курахово и Кураховка, в Марьинской - Марьинка, Красногоровка и Екатериновка, без жертв", - утверждали в ОВА.

Горловское направление: утром от действий оккупантов мирный житель Часового Яра получил ранения. В Торецкой общине под огнем оказались 5 домов, в Соледарской общине - Дубово-Василовка, Орехово-Василовка и Миньковка.

Лисичанское направление: "в Звановской общине ранен 1 человек, повреждены 6 домов в Переездном и 3 в Звановке. В Северске разрушены дом, повреждены промышленные объекты. Зафиксировано 11 обстрелов Торского и Заречного Лиманского общества", - отметили в администрации.