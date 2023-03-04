Россияне атаковали Донбасс: повреждены дома, есть раненые
По состоянию на утро 4 марта зафиксированы обстрелы не менее 20 городов и сел в Донецкой области: повреждены медицинское учреждение, дома и промышленные объекты; есть раненые
Об этом сообщила Донецкая ОВА в телеграмме.
Вечером 3 марта российская армия из РСЗО "Смерч" ударила по Камышевке в Новогродовской ТО. В селе повреждено медицинское учреждение, однако обошлось без пострадавших.
Донецкое направление: в Очеретинской общине повреждено 8 домов: в Соловьевом, Тоненьком и Ласточкином.
"Вечером произошел артобстрел Авдеевки, повреждены дома на трех улицах. В Кураховской общине под обстрелами Курахово и Кураховка, в Марьинской - Марьинка, Красногоровка и Екатериновка, без жертв", - утверждали в ОВА.
Горловское направление: утром от действий оккупантов мирный житель Часового Яра получил ранения. В Торецкой общине под огнем оказались 5 домов, в Соледарской общине - Дубово-Василовка, Орехово-Василовка и Миньковка.
Лисичанское направление: "в Звановской общине ранен 1 человек, повреждены 6 домов в Переездном и 3 в Звановке. В Северске разрушены дом, повреждены промышленные объекты. Зафиксировано 11 обстрелов Торского и Заречного Лиманского общества", - отметили в администрации.
- Напомним, количество людей, погибших в результате ракетного удара ночью против 2 марта по жилому дому в Запорожье, возросло до десяти.
- На протяжении суток 3 марта российская армия били по Херсонщине: повреждены многоквартирные дома и предприятие, есть погибший, десять человек получили ранения.
- Ночью 4 марта россияне атаковали Марганецкую общину на Днепропетровщине, утром – Никополь: повреждены 4 дома, линия электропередачи и предприятие.
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