Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне убили в Днепре двух человек, еще троих ранили. Таковы предварительные данные после вечерней атаки на город. Враг попал в один из районов Днепра. Из-за удара произошел пожар на автозаправке. Все детали выясняются", - написал он в 22:18.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко обнародовал видео и проинформировал о подробностях пожара по состоянию на 22:15.

"Детали по пожару на АЗС в Днепре. По состоянию на данный момент пожар локализован на площади 300 м кв. 2 человека погибли. 2 человека удалось спасти", - написал он.

Несколько ранее о двух раненых сообщал мэр Днепра Борис Филатов.

"Пока известно, что погибли минимум два гражданских лица: один - в автомобиле, один - на автомойке, находящейся рядом с АЗС. Также есть двое пострадавших", - написал Филатов.

Об ударах по Днепру в 21.45 написал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Днепр. Загорелась автозаправочная станция БРСМ. Российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС. Продолжается ликвидация огня", - отметил он.

Несколькими минутами ранее о вероятности прилета в Днепр писал и Филатов.

"А чтобы у вас, подлецы, перья во рту поросли. Снова, похоже, прилет. Ждем официальной информации от военной администрации", - написал он.

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 21:04. Она продолжалась до 22:04.

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