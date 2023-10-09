Россияне атаковали Антоновку в Херсонской области: погиб мужчина
В воскресенье 8 октября российская террористическая армия обстреляла Антоновку Херсонской области. В результате вражеской атаки погиб местный житель
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Сегодняшние российские обстрелы унесли жизни человека. В Антоновке погиб 50-летний мужчина. Детали его гибели устанавливаются".
Прокудин выразил соболезнования родным погибшего.
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