Россияне атаковали 9 областей Украины за сутки: 4 человека погибли, 13 ранены

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в 09.00 в областных военных администрациях.

Киевская область : ночью в регионе работало ПВО. Прямые попадания не зафиксированы, однако, по предварительной информации, в результате падения обломков в одной из общин повреждено более 10 частных домов, хозяйственные помещения и два автомобиля.

Два человека получили порезы от выбитого стекла, им оказалась помощь на месте.

Черниговщина : в сутки враг совершил 9 обстрелов - бил из минометов и артиллерии по Новгород-Северскому и Корюковскому районам.

Сумщина : ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов населенных пунктов Сумской области, в том числе Краснопольской и Шалыгинской общин. Прошло без последствий. Также вчера в течение дня россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области из минометов, артиллерии, гранатометов. Кроме того, произошел авиаудар и сброс взрывчатки из БПЛА.

В Эсманской общине россияне совершили авиационный обстрел с вертолета, в результате чего поврежден склад для хранения зерна.

Днепропетровщина : вчера с утра враг трижды атаковал Никопольщину, целил по Марганецкой общине. Ночью агрессор продолжил террор Никопольщины: обстрелял Марганец из тяжелой артиллерии, гнал по Синельниковскому району. На одном из агропредприятий в Славгородской общине загорелся пожар. Огнем уничтожен грузовик, повреждены несколько хозяйственных построек, гараж, трактор, два частных дома. Прошло без погибших и пострадавших.

Запорожщина: в сутки россияне совершили 89 обстрелов по территории региона. От обстрела Каменского погиб 42-летняя, травмированная 46-летняя женщина. В Гуляйполе пострадали 60-летняя женщина и 59-летний мужчина. Кроме того, ранение получила 68-летняя жительница Новоданиловки.

Харьковщина : в результате вражеского обстрела из САУ 2С7 "Пион" села Подолы Куриловской общины один из снарядов попал в здание кафе, в результате чего погибли женщина 28 лет и мужчина 70 лет. 26-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Луганщина : за сутки противник совершил 159 обстрелов. Штурмовая и тактическая авиация врага применялась вблизи Белогоровки и Твердохлебового. Артиллерийские обстрелы со стороны противника подверглись Кременной, Кузьмине, Белогоровке, Кармазиновке, Невском, Краснопоповке, Диброве.

Донетчина : за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались 12 населенных пунктов области. Повреждены 5 частных жилых домов, 7 грузовиков, 2 трактора, 3 ЛЭП, гараж, жатка, газопровод. За сутки ранены два человека.

Херсонщина : за сутки по области противник совершил 61 обстрел, из них по 5 артобстрелов по Херсону. Рашисты попали в районы 27 населенных пунктов области.

Оккупанты обстреляли Ольговку, попали в дома жителей. В медучреждении из-за многочисленных ожогов скончалась 83-летняя женщина. В течение дня армия РФ готавала по центру Херсона, в результате чего травмирована 41-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу с контузией и ранениями ноги. Еще одна пострадавшая – 70-летняя женщина – у нее незначительные повреждения.

Днем российская армия обстреляла херсонскую больницу, повреждено здание госпиталя: выбиты двери и 17 окон.

Враг попал по одному из предприятий города Херсона. Травмы получил 34-летний мужчина, он доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.