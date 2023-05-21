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Россияне арестовывают жителей Запорожской области за малейшую вину и сразу везут в полевые лагеря, - Центр нацсопротивления

21 мая, 2023 воскресенье
21:30
Война с Россией

Российские оккупанты продолжают арестовывать жителей Запорожской области по малейшему поводу. Военные оказывают давление на задержанных, склоняя их к службе в российской армии

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

"Оккупанты пытаются арестовать как можно больше мужчин на ВОТ Запорожской области, чтобы потом давить на них с целью мобилизации в ряды российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчин на временно оккупированных территориях могут арестовываться по незначительным причинам, например, за нарушение комендантского часа, установленного оккупационными властями.

Затем задержанных вывозят в полевой лагерь, где их ждут военнопленные, привезенные из России, которые согласились воевать на российской стороне. Преступники оказывают давление на задержанных и убеждают их служить на стороне оккупантов.

  • Ранее главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин приказал создать призывные комиссии во временно оккупированном Мариуполе.
  • Во временно оккупированном Крыму из-за высоких темпов мобилизации российской армии растет недовольство населения. Зафиксировали отмену бронирования гостиниц, продажу недвижимости.
  • Во временно оккупированном Мариуполе 8 мая захватчики приступили к мобилизации местных жителей.
  • На временно оккупированной территории Луганской области рашисты создают "военнослужащие" для принудительной мобилизации жителей, так как предыдущие не выполняют план РФ.
  • В ряде населенных пунктов Херсонской области отмечаются факты насильственного задержания мужчин, ранее отказавшихся от украинского гражданства в пользу российского, а затем враг требует от таких граждан денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации.
  • Российские оккупанты устраивают облавы и задерживают местных жителей для пополнения резерва своих войск, которые несут потери на фронте.
Украина
оккупированные территории
Запорожская область
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