Россияне арестовывают жителей Запорожской области за малейшую вину и сразу везут в полевые лагеря, - Центр нацсопротивления
Российские оккупанты продолжают арестовывать жителей Запорожской области по малейшему поводу. Военные оказывают давление на задержанных, склоняя их к службе в российской армии
Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.
"Оккупанты пытаются арестовать как можно больше мужчин на ВОТ Запорожской области, чтобы потом давить на них с целью мобилизации в ряды российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчин на временно оккупированных территориях могут арестовываться по незначительным причинам, например, за нарушение комендантского часа, установленного оккупационными властями.
Затем задержанных вывозят в полевой лагерь, где их ждут военнопленные, привезенные из России, которые согласились воевать на российской стороне. Преступники оказывают давление на задержанных и убеждают их служить на стороне оккупантов.
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