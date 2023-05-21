Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

"Оккупанты пытаются арестовать как можно больше мужчин на ВОТ Запорожской области, чтобы потом давить на них с целью мобилизации в ряды российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчин на временно оккупированных территориях могут арестовываться по незначительным причинам, например, за нарушение комендантского часа, установленного оккупационными властями.

Затем задержанных вывозят в полевой лагерь, где их ждут военнопленные, привезенные из России, которые согласились воевать на российской стороне. Преступники оказывают давление на задержанных и убеждают их служить на стороне оккупантов.