Россияне арестовали мэра временно оккупированного Купянска, предавшего Украину

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Мы постоянно поддерживаем связь с теми территориями, которые находятся под временной оккупацией. И мы располагаем информацией, что Мацегора арестован оккупантами, находится под стражей. Ну и наверняка такая судьба ждет всех предателей нашего государства, потому что они не нужны даже оккупантам", - сказал он.

За что оккупанты задержали Мацегору пока неизвестно.

"У них системная работа. Они сначала таких людей используют, а после этого их, условно говоря, убирают", - добавил глава Харьковщины.

27 февраля Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и по факту государственной измены в отношении Купянского городского головы Геннадия Мацегоры.

28 февраля СБУ сообщила о подозрении Геннадию Мацегору за намерение "сдать" город российским оккупантам и переговоры с ними.

15 апреля Олег Синегубов сообщил, что городской голова Купянска бежал в РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb