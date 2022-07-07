Россияне арестовали мэра временно оккупированного Купянска, предавшего Украину
Городской голова Купянска Геннадий Мацегора находится под стражей. Его арестовали россияне. Мужчина в первые дни полномасштабного вторжения перешел на сторону России
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Мы постоянно поддерживаем связь с теми территориями, которые находятся под временной оккупацией. И мы располагаем информацией, что Мацегора арестован оккупантами, находится под стражей. Ну и наверняка такая судьба ждет всех предателей нашего государства, потому что они не нужны даже оккупантам", - сказал он.
За что оккупанты задержали Мацегору пока неизвестно.
"У них системная работа. Они сначала таких людей используют, а после этого их, условно говоря, убирают", - добавил глава Харьковщины.
- 27 февраля Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и по факту государственной измены в отношении Купянского городского головы Геннадия Мацегоры.
- 28 февраля СБУ сообщила о подозрении Геннадию Мацегору за намерение "сдать" город российским оккупантам и переговоры с ними.
- 15 апреля Олег Синегубов сообщил, что городской голова Купянска бежал в РФ.
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