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Россияне "анонсировали" пасхальные провокации: в Центре противодействия дезинформации украинцев призвали к максимальной осторожности

18 апреля, 2022 понедельник
16:28
война с Россией

Оккупанты используют прием "информационного алиби", предупреждая о возможных провокациях в украинских городах во время Пасхи

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

По информации ЦПД, несколько пропагандистских СМИ распространили публикацию, якобы "из националистов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, которые будут обстреливать из минометов православные храмы в Пасхальную ночь, чтобы затем обвинить в этом военных РФ".

Пропагандисты приводят конкретный перечень областей Украины, где "могут состояться" следующие события: Запорожская; Николаевская; Одесская; Сумская; Харьковская.

Кроме того, в минобороны РФ утверждают, что Киев готовит "изощренные ужасающие провокации" с многочисленными жертвами.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что во всех этих регионах высока вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп врага. Поэтому призывают украинцев быть внимательными и максимально осторожными в предпасхальные дни и на Пасху.
 

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