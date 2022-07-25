Россияне анонсировали фильтрацию людей прямо в Мариуполе, - местный чиновник
Российские власти в Мариуполе заинтересованы только в получении прибыли от оккупации города
Об этом в эфире Эспрессо сказал глава Центральной районной администрации в Мариупольском горсовете Владимир Могильный.
"Ситуация в городе измениться к лучшему не может, потому что он в оккупации и "власть" совершенно не заинтересована в благополучии людей. Они заинтересованы в получении прибыли от оккупации города. Стало известно, что планируется к концу месяца проводить фильтрацию уже непосредственно в городе", – сказал он.
По словам Могильного, россияне представляют это как облегчение жизни людей.
"Мы прекрасно понимаем, что процесс фильтрации будет проходить в городе, чтобы найти тех, кто не устраивает оккупационные власти, потому что они несут тотальную угрозу "благополучию", для мирной жизни, которую они пытаются устроить в городе", - подытожил чиновник.
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