Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"В 20-х числах февраля российские военные звонили в Украину и заказывали себе столики в Киеве. Они очень этим гордились и репостили это в социальных сетях. Сейчас они активно звонят на горячую линию "Хочу жить" и бронируют себе место, чтобы сдаться в плен. Это те, которые еще не мобилизованы, но есть и те, которые уже прибыли в Украину и поняли, что здесь происходит", - рассказал Золкин.

Журналист добавил, что многие россияне, сдающиеся в плен, хотят вернуться домой.

"Среди тех россиян, которые сдаются в плен, есть те, кто не хочет возвращаться в Россию. С такими людьми мы проводим интервью. Однако большинство из тех, кто сдается, надеются вернуться в Россию и просят не разглашать их желание самостоятельно сдаться в плен", - добавил он.

29 октября дежурный военнопленный из РФ сообщил СБУ, что в России мужчинам предлагают подписать контракт с армией в обмен на списание долгов за коммуналку

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