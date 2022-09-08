Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Заявления ВСУ по освобождению Крыма пугает россиян, но оккупанты активно завозят на полуостров свою военную технику и личный состав. Также мы располагаем информацией, что постоянно летают вертолеты преимущественно над городами компактного проживания крымских татар, то есть россияне таким образом пытаются контролировать ситуацию по собраниям людей, чтобы испугать и сделать невозможными любые проявления активности", - прокомментировал член Меджлиса.



Эскендер Бариев заметил, что у оккупационного руководства и российских военнослужащих появляется страх, прилагаемый еще и тем, что привозят многих раненых российских солдат как в Крым, так и затем везут в Россию.



"На полуострове продолжаются системные обыски, задержание и преследование крымских татар. Есть случаи, когда после взрывов в Джанкойском районе были задержаны шесть представителей крымскотатарского народа. Также 1 июня 2022 года Верховный суд РФ признал батальон имени Номана Челебиджихана террористической организацией для преследования. За последнее время многие задержанные крымские татары на административной границе между Херсонщиной и Крымом, на территории Херсонской области. Сейчас по нашим данным 21 человек находится в СИЗО и колониях, до девяти человек уже вынесены приговоры", - сообщил Бариев.

31 августа разведка сообщила , что Российская Федерация планирует перебросить на территорию временно оккупированного Крыма москвичей и питерцев. Также доукомплектовывать воинские части российских вооруженных сил будут 1200 срочников.

Россияне в оккупированном Крыму начали размещать военные склады и склады оружия на базе складов с углем или свинофермах, чтобы запутать украинское войско.

Во временно оккупированномКрыму в поселке Красногвардейское, 31 августа, с 6 утра горела российская нефтебаза.

В ночь с 3 на 4 сентября в Симферополе раздались взрывы.

7 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил ракетные удары ВСУ по авиабазам в Крыму

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