Россияне активно подтягивают в Крым свои резервы и вертолетами контролируют места компактного проживания крымских татар на полуострове, - член Меджлиса Бариев
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Заявления ВСУ по освобождению Крыма пугает россиян, но оккупанты активно завозят на полуостров свою военную технику и личный состав. Также мы располагаем информацией, что постоянно летают вертолеты преимущественно над городами компактного проживания крымских татар, то есть россияне таким образом пытаются контролировать ситуацию по собраниям людей, чтобы испугать и сделать невозможными любые проявления активности", - прокомментировал член Меджлиса.
Эскендер Бариев заметил, что у оккупационного руководства и российских военнослужащих появляется страх, прилагаемый еще и тем, что привозят многих раненых российских солдат как в Крым, так и затем везут в Россию.
"На полуострове продолжаются системные обыски, задержание и преследование крымских татар. Есть случаи, когда после взрывов в Джанкойском районе были задержаны шесть представителей крымскотатарского народа. Также 1 июня 2022 года Верховный суд РФ признал батальон имени Номана Челебиджихана террористической организацией для преследования. За последнее время многие задержанные крымские татары на административной границе между Херсонщиной и Крымом, на территории Херсонской области. Сейчас по нашим данным 21 человек находится в СИЗО и колониях, до девяти человек уже вынесены приговоры", - сообщил Бариев.
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