Россияне активно осуществляют воздушную разведку над Одесчиной, но украинское ПВО блокирует их, - речник ОВА
В небе над Одесчиной оккупанты запускают БПЛА для проведения воздушной разведки, но украинские силы ПВО блокируют враждебные действия
Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук .
По его словам, ночь на 6 апреля в Одессе и в Одесской области была относительно спокойной, но звучали сирены воздушной тревоги.
"Враг продолжает активизировать воздушную разведку, работают наши силы ПВО, силы обороны, выполняя боевые задания и проводя оборонные операции", - подчеркнул Сергей Братчук.
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