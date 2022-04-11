Россияне активно используют в Харьковской области мины отложенного действия, - глава ОВА Синегубов

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в telegram.

По его словам, такие мины срабатывают, когда их затрагивает человек или реагируют на движение.

"Мы зафиксировали активное использование оккупантами мин отложенного действия. Они не срабатывают сразу, только когда их заденет человек или сработает другой фактор движения. Поэтому еще более опасны", - сказал Синегубов.

Он призвал граждан быть очень осторожными, не подходить к взрывоопасным предметам и не пытаться их самостоятельно обезвредить.

10 апреля российские кафиры совершили 66 обстрелов на Харьковщине , 11 человек погибли, среди них - один ребенок.

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