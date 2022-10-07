Россияне активно готовятся к обороне Сватовой и Кременной, - спикер Восточной группировки войск Череватый
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что россияне стягивают к Кременной и Сватовому инженерную технику, чтобы подготовиться к обороне
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"За минувшие сутки Вооруженные силы Украины освободили село Глушковка в Харьковской области и село Грековка в Луганской области. В настоящее время контрнаступательная операция на Востоке Украины продолжается. Противник очень усиленно готовит Кременную и Сватово к обороне. Они стягивают туда гражданскую и военную инженерную технику", - рассказал Череватый.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ подчеркнул, что украинская артиллерия мешает оккупантам готовиться к обороне.
"Наша артиллерия не дает оккупантам покоя. Мы стараемся всеми средствами помешать им проводить работы по подготовке Сватового и Кременной к обороне. Артиллеристы ВСУ не дают оккупантам подготовиться к эффективной обороне", - добавил он.
- 6 октября оккупанты сообщили , что начали "эвакуацию" социальных и медицинских учреждений из подконтрольных им населенных пунктов Кременная и Сватово.
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7 октября глава Луганской ОВА сообщил о деоккупации села Грековка Луганской области.
- 7 октября украинские военные деоккупировали Макеевку Сватовского района Луганской области
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