Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



"За минувшие сутки Вооруженные силы Украины освободили село Глушковка в Харьковской области и село Грековка в Луганской области. В настоящее время контрнаступательная операция на Востоке Украины продолжается. Противник очень усиленно готовит Кременную и Сватово к обороне. Они стягивают туда гражданскую и военную инженерную технику", - рассказал Череватый.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ подчеркнул, что украинская артиллерия мешает оккупантам готовиться к обороне.

"Наша артиллерия не дает оккупантам покоя. Мы стараемся всеми средствами помешать им проводить работы по подготовке Сватового и Кременной к обороне. Артиллеристы ВСУ не дают оккупантам подготовиться к эффективной обороне", - добавил он.

6 октября оккупанты сообщили , что начали "эвакуацию" социальных и медицинских учреждений из подконтрольных им населенных пунктов Кременная и Сватово.

7 октября глава Луганской ОВА сообщил о деоккупации села Грековка Луганской области.

7 октября украинские военные деоккупировали Макеевку Сватовского района Луганской области

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