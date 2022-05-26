Россияне активизировали подготовку резервов в Белгородской и Воронежской областях, чтобы возобновить наступление с севера, - Генштаб

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На территории Брестской области Беларуси продолжаются учения подразделений сил специальных операций, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Также враг ужесточает охрану участка российско-украинской границы в Брянской области РФ.

В Харьковском и Славянском направлениях противник сосредоточил основные усилия, чтобы удержать занятые позиции и сдерживать продвижение ВСУ. Чтобы узнать размещение украинских войск, россияне вели воздушную разведку и дистанционно заменяли маршруты возможного выдвижения подразделений Сил обороны Украины. При поддержке артиллерии враг вел наступление в направлении населенного пункта Богородичное, успеха не имел, отошел на занимавшую ранее позицию.

Украинские войска удержали трассу Бахмут - Северодонецк, оккупанты понесли потери и отошли.

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