Россияне активизировали подготовку резервов в Белгородской и Воронежской областях, чтобы возобновить наступление с севера, - Генштаб
На территории Белгородской и Воронежской областей противник продолжает подготовку резервов и планирует возобновление наступления
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
На территории Брестской области Беларуси продолжаются учения подразделений сил специальных операций, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.
Также враг ужесточает охрану участка российско-украинской границы в Брянской области РФ.
В Харьковском и Славянском направлениях противник сосредоточил основные усилия, чтобы удержать занятые позиции и сдерживать продвижение ВСУ. Чтобы узнать размещение украинских войск, россияне вели воздушную разведку и дистанционно заменяли маршруты возможного выдвижения подразделений Сил обороны Украины. При поддержке артиллерии враг вел наступление в направлении населенного пункта Богородичное, успеха не имел, отошел на занимавшую ранее позицию.
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