Россияне активизировали план военных провокаций: сообщают об обстрелах российских городов вблизи украинской границы, чтобы обвинять ВСУ, - СНБО
Российские оккупанты начали активизацию плана военных провокаций: сообщают об обстрелах российских городов вблизи украинской границы, чтобы обвинять ВСУ
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Предварительно стало известно, что пропутинские пропагандистские СМИ со ссылкой на руководство Белгородской области сообщили о том, что сегодня "в селах Журавлевка и Нехотеевка введен режим чрезвычайного положения в связи с прилетевшими со стороны Украины взрывами снарядов".
По словам россиян, "есть пострадавшие, которым оказывается помощь".
"В условиях фактического поражения военного вторжения в Украину, российские власти готовят сценарий, предусматривающий обстрелы российских городов вблизи украинской границы и последующее обвинение в этом украинских военных", - сообщало ранее СНБО.
По информации Совета национальной безопасности и обороны Украины, такие провокации по замыслу российских оккупантов должны стать поводом для объявления общей мобилизации на территории Российской федерации.
"С учетом действий российской армии в Украине провокации в российских городах будут сопровождаться многочисленными жертвами среди мирного населения с целью создания "красивой картинки"", - информирует СНБО.
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