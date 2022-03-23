Россияне активизировали план военных провокаций: сообщают об обстрелах российских городов вблизи украинской границы, чтобы обвинять ВСУ, - СНБО

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.



Предварительно стало известно, что пропутинские пропагандистские СМИ со ссылкой на руководство Белгородской области сообщили о том, что сегодня "в селах Журавлевка и Нехотеевка введен режим чрезвычайного положения в связи с прилетевшими со стороны Украины взрывами снарядов".

По словам россиян, "есть пострадавшие, которым оказывается помощь".



"В условиях фактического поражения военного вторжения в Украину, российские власти готовят сценарий, предусматривающий обстрелы российских городов вблизи украинской границы и последующее обвинение в этом украинских военных", - сообщало ранее СНБО.



По информации Совета национальной безопасности и обороны Украины, такие провокации по замыслу российских оккупантов должны стать поводом для объявления общей мобилизации на территории Российской федерации.



"С учетом действий российской армии в Украине провокации в российских городах будут сопровождаться многочисленными жертвами среди мирного населения с целью создания "красивой картинки"", - информирует СНБО.





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