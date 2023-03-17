Россияне активизировали обыски гаражных кооперативов вблизи Мелитополя, - Центр нацсопротивления
Российские террористы продолжают преследовать жителей временно оккупированных территорий
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Несмотря на год оккупации не контролируют регион и неспособны обеспечить безопасность своих прихвостней. На этот раз враг обыскивает гаражные кооперативы под Мелитополем, а именно в селе Михайловка. Жителей поставили перед фактом: либо они открывают гаражи сами, либо двери выломают. Это не первые обыски в кооперативе, но непонятно, что надеются найти россияне. Так что есть очередная имитация работы с постановочными обысками для отчетности в Москву", - пишет ЦНС.
- 17 марта россияне объявили, что со следующего учебного года дети на временно оккупированных территориях не будут учить украинский язык в школах.
- Также сообщалось, что террористы продолжают мародерить на временно оккупированной территории Херсонской области.
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