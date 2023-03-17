Россияне активизировали обыски гаражных кооперативов вблизи Мелитополя, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Несмотря на год оккупации не контролируют регион и неспособны обеспечить безопасность своих прихвостней. На этот раз враг обыскивает гаражные кооперативы под Мелитополем, а именно в селе Михайловка. Жителей поставили перед фактом: либо они открывают гаражи сами, либо двери выломают. Это не первые обыски в кооперативе, но непонятно, что надеются найти россияне. Так что есть очередная имитация работы с постановочными обысками для отчетности в Москву", - пишет ЦНС.