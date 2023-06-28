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Россияне активизировали обстрелы у Кинбурнской косы, чтобы Николаевщина не вошла в "зерновое соглашение", – Гуменюк

28 июня, 2023 среда
16:07
Экономика

Россияне активизировали обстрелы у Кинбурнской косы. Оккупанты преследуют две цели, одна из которых состоит в том, чтобы Николаевщина не вошла в "зерновое соглашение"

Об этом в эфире " 24 канала " сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Сейчас ситуация остается стабильно напряженной, потому что периметры населенных пунктов оккупанты заминировали, чтобы местные жители не могли никуда оттуда деться и служили им своеобразным живым щитом", - рассказала она о ситуации у Кинбурнской косы.

По ее словам, враг усилил боевую работу на этом направлении, чтобы Николаевская область не вошла в "зерновое соглашение".

Еще одна цель – переключить внимание сил обороны.

"Они (оккупанты, – ред.) активизируют сейчас на этом направлении свои обстрелы, контрбатарейную борьбу, чтобы переключить внимание Сил обороны на это фронтовое направление и рассредоточить усилия Сил обороны по разным направлениям. Оккупанты испытывают на себе мощное давление Запорожского и других направлений", – сказала Гуменюк.

Ситуация с экспортом украинского зерна

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действия россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для продления соглашения оккупанты требовали:

  • переподключения Россельхозбанка к SWIFT
  • возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
  • отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятия запрета на доступ в порты
  • возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
  • разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили. При этом президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что теперь турецкие суда также смогут заходить в порты Николаев и Ольвия. Украина официально обращалась к международным партнерам с предложением присоединить к "зерновому соглашению" порт Николаев еще в ноябре 2022 года.

5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу.

Украина ищет альтернативные пути поставки зерна в страны Африки, Европы и Азии.

23 июня стало известно, что Украина будет участвовать в строительстве зернового терминала в Нигерии.

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