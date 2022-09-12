Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке.

Отмечается, что в Черном море продолжают свое пребывание в ракетно безопасных для себя районах (в близи южного побережья Крыма) 14 боевых кораблей вражеского флота, среди которых 4 надводных ракетоносителя, снаряженные уже 26 "Калибрами". Вдруг активизировано и присутствие 4 больших десантных кораблей.

"Море штормит, а значит, десант, несмотря на его количественное присутствие, качественно будет неспособен реализовать сумасшедшие задачи. В то же время море может щедро подбрасывать минные сюрпризы. Следовательно, не только угрозу ракетных ударов несет Черное море при присутствии в нем врага. Опасность подрыва в прибрежных водах и на некоторых участках побережья остается актуальной", - говорят военные.

Украинцев призывают не пренебрегать правилами при воздушных тревогах и ограничениями правового режима военного положения.

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