Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграме .

"После деоккупации Сумщины и Черниговщины Россия произвела 900 обстрелов пограничья этих областей. На этом участке украинско-российской границы бойцы Госпогранслужбы с побратимами Сил обороны Украины находятся под постоянным огнем врага", - подчеркнули пограничники.

4 апреля над пограничными отрядами Черниговщины снова подняли украинские флаги .

8 апреля Сумщину освободили от россиян .

20 июля россияне в очередной раз обстреляли Сумщину и Черниговщину из реактивных систем залпового огня и гранатометов, ранили мужчину и повредили инфраструктуру.

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