Россияне 900 раз обстреляли Сумщину и Черниговщину после их деоккупации
Оккупанты 900 раз били по приграничной Сумщине и Черниговщине после освобождения этих областей
Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграме .
"После деоккупации Сумщины и Черниговщины Россия произвела 900 обстрелов пограничья этих областей. На этом участке украинско-российской границы бойцы Госпогранслужбы с побратимами Сил обороны Украины находятся под постоянным огнем врага", - подчеркнули пограничники.
- 4 апреля над пограничными отрядами Черниговщины снова подняли украинские флаги .
- 8 апреля Сумщину освободили от россиян .
- 20 июля россияне в очередной раз обстреляли Сумщину и Черниговщину из реактивных систем залпового огня и гранатометов, ранили мужчину и повредили инфраструктуру.
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