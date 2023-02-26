Россияне 78 раз били по Херсонщине: два человека погибли, семеро ранены

Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграме.

"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 78 раз атаковали Херсонщину. Мирные населенные пункты области обстреливали из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА", - подтвердили в пресс-службе.

Херсон российская армия обстреляла 13 раз, от вражеского огня пострадали жилые кварталы города: снаряды попали в жилые дома и на территорию предприятия.

От российской вооруженной агрессии погибли два человека, а семь человек получили ранения.