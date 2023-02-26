Россияне 78 раз били по Херсонщине: два человека погибли, семеро ранены
За сутки 25 февраля российская армия 78 раз атаковала Херсонщину из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА: два человека погибли, семеро получили ранения
Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграме.
"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 78 раз атаковали Херсонщину. Мирные населенные пункты области обстреливали из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА", - подтвердили в пресс-службе.
Херсон российская армия обстреляла 13 раз, от вражеского огня пострадали жилые кварталы города: снаряды попали в жилые дома и на территорию предприятия.
От российской вооруженной агрессии погибли два человека, а семь человек получили ранения.
- Ночью РФ 17 раз атаковала Никопольский район Днепропетровщины, под атакой оказались дома, колледж, газопровод, предприятие и линии электропередачи.
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