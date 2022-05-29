Россияне 7 раз обстреляли Черниговщину
Днем 29 мая россияне 7 раз обстреляли границы Черниговщины со своей территории
Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке.
"Около 12:43 зафиксированы 7 взрывов (приходы) в районе Семеновки. Потерь среди личного состава и техники нет", - отметили в ВСУ.
- 29 мая оккупанты с территории РФ также обстреляли минометами Сумщину.
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