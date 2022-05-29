Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке.

"Около 12:43 зафиксированы 7 взрывов (приходы) в районе Семеновки. Потерь среди личного состава и техники нет", - отметили в ВСУ.

29 мая оккупанты с территории РФ также обстреляли минометами Сумщину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb