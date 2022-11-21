Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

Он сообщил, что били по 3 общинам Днепропетровщины – Никопольской, Марганецкой и Мировской. По его словам, россияне выпустили около 60 снарядов.

В результате обстрелов в Никополе был ранен 78-летний мужчина, он проходит лечение дома.

В самом городе российские снаряды повредили частные дома, лодку и автомобили.

Резниченко отметил, что в Мировской и Марганецкой общинах обошлось без пострадавших, детали обстрелов выясняются. В других районах ночь прошла без сирен и чрезвычайных ситуаций.

Украинская авиация в течение 20 ноября нанесла по врагу 6 ударов. Среди пораженного – колонна русских войск, несколько районов сосредоточения и позиции ЗРК врага.

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