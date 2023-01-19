Россияне 56 раз за минувшие сутки обстреляли Херсонщину

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в телеграмме.

Он также отметил, что в 19 раз под российскими обстрелами оказывался Херсон. Вражеские снаряды попали в образовательное заведение и жилые дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения разной степени тяжести.

На временно оккупированной территории Херсона россияне глушат сигнал украинских телеканалов и мобильную связь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb