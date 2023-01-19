Россияне 56 раз за минувшие сутки обстреляли Херсонщину
В течение суток, 18 января, россияне 56 раз обстреляли Херсонщину из артиллерии, РСЗО и минометов, известно о 4 раненых
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в телеграмме.
Он также отметил, что в 19 раз под российскими обстрелами оказывался Херсон. Вражеские снаряды попали в образовательное заведение и жилые дома.
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения разной степени тяжести.
- На временно оккупированной территории Херсона россияне глушат сигнал украинских телеканалов и мобильную связь.
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