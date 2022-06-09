Россияне 5 раз обстреляли Днепропетровщину: разрушены дома
В ночь на 9 июня в Днепропетровской области россияне 5 раз обстреляли из артиллерии Зеленодольскую общину, разрушив дома
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме
"Враг снова обстрелял Криворожский район. Пять раз ударил из артиллерии по Зеленодольскому обществу", - подчеркнул он.
В Великой Костромке разрушены дома, однако люди не пострадали.
- 7 июня на Днепропетровщине войска РФ били из "ураганов" по Зеленодольской общине и ранили 46-летнего мужчину.
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