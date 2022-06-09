Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме

"Враг снова обстрелял Криворожский район. Пять раз ударил из артиллерии по Зеленодольскому обществу", - подчеркнул он.

В Великой Костромке разрушены дома, однако люди не пострадали.

7 июня на Днепропетровщине войска РФ били из "ураганов" по Зеленодольской общине и ранили 46-летнего мужчину.

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