Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. В общей сложности 46 раз россияне обстреляли территорию Херсонщины. Херсон же страдал 14 раз.

Раз атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 2 человека, еще 2 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

В ночь на 9 января российская армия атаковала предприятие критической инфраструктуры в Херсоне, также разрушена электроподстанция. Днем враг снова обстрелял Херсон, снаряд упал на перекресток жилого квартала, в результате удара погиб один человек.

По данным Генштаба , на Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Золотой Балки и Херсона.

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