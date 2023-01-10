Россияне 46 раз в сутки накрывали Херсонщину из разных видов оружия, есть погибшие и раненые
За прошедшие сутки 9 января вражеские войска 14 раз били по Херсону, в целом по области враг выпускал огонь 46 раз
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. В общей сложности 46 раз россияне обстреляли территорию Херсонщины. Херсон же страдал 14 раз.
Раз атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 2 человека, еще 2 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
- В ночь на 9 января российская армия атаковала предприятие критической инфраструктуры в Херсоне, также разрушена электроподстанция. Днем враг снова обстрелял Херсон, снаряд упал на перекресток жилого квартала, в результате удара погиб один человек.
- По данным Генштаба , на Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Золотой Балки и Херсона.
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