Россияне 46 раз обстреливали Херсонщину за прошедшие сутки, есть погибший и раненые
В течение 12 апреля вражеские войска совершили 46 обстрелов Херсонской области, в результате чего 1 человек погиб, 2 получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
За прошедшие сутки противник выпустил по области 185 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 5 раз.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в городе Херсоне.
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В результате вражеского обстрела 1 человек погиб, 2 получили ранения.
Также 12 апреля с деоккупированной территории области эвакуированы 72 человека.
- 11 апреля вражеские войска попали в церковь, предприятия, линию электропередачи и территорию порта, совершив 35 обстрелов Херсонской области.
- Утром 12 апреля российская оккупационная армия прицельно обстреляла жилые дома в Высунке Музыковской громады Херсонской области. А днем вблизи села Тягинка Херсонской области на взрывчатке, оставленной россиянами, взорвался автомобиль с двумя мирными жителями.
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