Россияне 4 раза за ночь били по Днепропетровщине: повреждены дома, солнечные панели и газопровод
На Днепропетровщине в ночь на 20 августа россияне обстреляли дома, солнечные панели, электролинии и газопровод
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резнченко в телеграмме .
Оккупанты трижды открывали огонь по Никопольскому району. В Никополь прилетело 10 снарядов из ствольной артиллерии. В городе пострадали 9 частных домов, солнечные панели, линии электропередачи. До 300 человек осталось без электричества. Погибших и раненых нет.
Также россияне били из ствольной артиллерии и "градов" по Марганецкой общине. Разрушений и пострадавших нет.
оккупанты накрыли огнем из "ураганов" Криворожский район. В Апостоловской общине разрушены газопровод и несколько домов. Людей не задело.
- 19 августа на Днепропетровщине армия РФ обстреляла дома, линию электропередачи, психоневрологический интернат и ранила 4 человека.
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