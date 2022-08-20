Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резнченко в телеграмме .

Оккупанты трижды открывали огонь по Никопольскому району. В Никополь прилетело 10 снарядов из ствольной артиллерии. В городе пострадали 9 частных домов, солнечные панели, линии электропередачи. До 300 человек осталось без электричества. Погибших и раненых нет.

Также россияне били из ствольной артиллерии и "градов" по Марганецкой общине. Разрушений и пострадавших нет.

оккупанты накрыли огнем из "ураганов" Криворожский район. В Апостоловской общине разрушены газопровод и несколько домов. Людей не задело.

19 августа на Днепропетровщине армия РФ обстреляла дома, линию электропередачи, психоневрологический интернат и ранила 4 человека.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb