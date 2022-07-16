Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"Украинские военные остановили попытку врага завладеть автодорогой между Лисичанском и Бахмутом. Россияне ставят целью захватить стратегически важный для них автодорогу уже более двух месяцев, но контроль над несколькими километрами этой дороги им установить до сих пор не по силам. Украинские защитники плотным огнем остановили эти попытки , который вынужден был подвинуться назад", - подчеркнул он.

Также оккупанты продолжают наносить по Луганщине ракетные, авиационные, артиллерийские удары, а затем пытаются проводить штурм. Они уничтожают дома, инфраструктуры, убивают людей.

"В течение 15 июля по населенным пунктам и вокруг них врагом нанесены четыре ракетных удара, совершены три артиллерийские атаки и еще пять - длительных минометных обстрелов. В частности, авиаудары нанесены по Верхнекаменному и Белогоровке. Вблизи последней зафиксирован ракетно-авиационный удар", – заметил Сергей Гайдай.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского.

По состоянию на 15 июля, Россия не оккупировала всю Луганскую область. Два населенных пункта контролируют ВСУ, и там продолжаются тяжелые бои.

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