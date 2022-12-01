Россияне 34 раза в сутки обстреляли Херсонщину, один человек погиб, двое ранены
В течение суток, 30 ноября, оккупанты 34 раза обстреляли Херсонщину, разрушены частные и многоквартирные дома, один человек погиб, двое ранены
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в телеграмме .
Янушевич рассказал, что враг обстрелял жилые кварталы Херсона, из-за попадания снарядов разрушены частные и многоквартирные дома. Также россияне обстреляли Зеленовку, Токаревку, Антоновку, Новотягинку и Дарьевку.
В Бериславском районе российские оккупанты обстреляли Матросовку, Республиканец и Качкаровку.
В общем, от обстрелов за сутки на Херсонщине пострадали три человека - один человек погиб, двое получили ранения различной степени тяжести.
- 1 декабря в Херсоне исчезло электричество, это вызвано мощными российскими обстрелами.
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