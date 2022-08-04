Россияне 3 августа били по Луганщине из артиллерии, минометов и авиации.
Оккупанты 3 августа трижды ударили по Луганщине ракетами, 10-ствольной и реактивной артиллерией, применили авиацию, танки, минометы
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
Он отметил, что россияне каждый день пытаются улучшить тактическое положение за счет мощной работы артиллерии и многочисленных штурмов.
"За прошедшие сутки врагом выпущены три ракеты, пять раз применена ствольная артиллерия, еще пять - реактивная. Атаки врага поддерживались минометными и танковыми обстрелами. В районах восьми населенных пунктов россияне бомбили с воздуха", - подчеркнул глава ОВА.
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