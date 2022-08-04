Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

Он отметил, что россияне каждый день пытаются улучшить тактическое положение за счет мощной работы артиллерии и многочисленных штурмов.

"За прошедшие сутки врагом выпущены три ракеты, пять раз применена ствольная артиллерия, еще пять - реактивная. Атаки врага поддерживались минометными и танковыми обстрелами. В районах восьми населенных пунктов россияне бомбили с воздуха", - подчеркнул глава ОВА.

3 августа глава Северодонецкого РВА Роман Власенко рассказал, что часть Луганщины является полем боевых действий. ВСУ держат Белогоровку, Серебрянку, Верхнекаменку, Верхнекаменское.

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