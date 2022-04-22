Россияне 23 апреля собираются установить полный контроль над Олешками под Херсоном, ищут человека на псевдомэра, - городской глава

Об этом он сказал в видеообращении на Facebook.



"С завтрашнего дня (23 апреля, - ред) полностью РФ берет на себя контроль и ответственность за город. Сейчас они усиленно ищут представителя, который возглавил бы город. Не знаю, фамилий пока не называют", - сказал Рыщук.



Мэр добавил, что патрулирование в городе осуществляется российскими войсками.



"В комендантский час лишний раз не ходите, чтобы не было неприятных последствий", - подытожил он.

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