Россияне 23 апреля собираются установить полный контроль над Олешками под Херсоном, ищут человека на псевдомэра, - городской глава
Мэр Олешек Херсонской области Евгений Рыщук заявил, что российские военные планируют 23 апреля взять город под полный контроль
Об этом он сказал в видеообращении на Facebook.
"С завтрашнего дня (23 апреля, - ред) полностью РФ берет на себя контроль и ответственность за город. Сейчас они усиленно ищут представителя, который возглавил бы город. Не знаю, фамилий пока не называют", - сказал Рыщук.
Мэр добавил, что патрулирование в городе осуществляется российскими войсками.
"В комендантский час лишний раз не ходите, чтобы не было неприятных последствий", - подытожил он.
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