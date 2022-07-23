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Россияне 22 июля обстреляли Луганщину из авиации, артиллерии и минометов

23 июля, 2022 суббота
09:04
война с Россией

В Луганской области 22 июля россияне применили авиацию, дважды - артиллерию, 4 раза - минометы, а ВСУ уничтожили их состав с боеприпасами

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

Со стороны Лисичанска россияне поочередно, а иногда одновременно атакуют разные участки админграницы между Луганщиной и Донбасом. В течение 22 июля было по меньшей мере два направления вражеской атаки в Луганской области.

"Лисичанск и близлежащие оккупированные села пролегают на десятки километров вдоль линии, которую россияне мечтают достичь в течение последних месяцев. Соответствующие рапорты руководству они предоставляли много раз, но Вооруженные силы Украины имели другие планы и до сих пор не дали врагу реализовать эти намерения. Да, линия фронта на Лисичанском направлении очень велика, поэтому опасность каждый раз поступает из разных мест. Впрочем, наши защитники готовы к сопротивлению", - подчеркнул глава ОВА.

Украинские защитники 22 июля отразили вражеские штурмы в направлении Верхнекаменского и Северского.

Оккупанты 22 июля применили авиацию, совершили две атаки по артиллерии и четыре попытки обстрелов из минометов.

"Не добавляет смелости оккупантам и уничтожения еще одного склада с боеприпасами. В этот раз на Славяносербщине", - отметил Сергей Гайдай.

  • 21 июля в Луганской области россияне 5 раз применили артиллерию, дважды - минометы и нанесли по области два авиационных и ракетных удара.

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