Россияне 20 раз обстреляли приграничье Сумщины: повреждены частные дома
В течение суток 3 сентября российские террористы совершили 20 обстрелов приграничных общин Сумской области. В результате атак повреждены дома
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Отмечается, что оккупанты били по Хотинской, Белопольской, Краснопольской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Свеской, Великописаревской общинах.
- Белопольское общество: россияне совершили минометные и артиллерийские обстрелы. В результате артобстрела повреждены частный дом и хозяйственное сооружение;
- Хотинская община: террористы сбросили с беспилотника 1 взрывное устройство и обстрели общину из артиллерии;
- Краснопольское общество: зафиксированы гранатометные, минометные и артиллерийские обстрелы. Также россияне избивали 6 неуправляемыми авиационными ракетами;
- Эсманское общество: враг бил из артиллерии;
- Зноб-новгородская община: оккупанты совершили гранатометный обстрел;
- Свеское общество: россияне сбросили 2 мины на территорию общины;
- Великописаревское общество: террористы совершили гранатометные и минометные обстрелы.
Кроме того, утром на окраине города Ворожба Сумского района россияне совершили артиллерийский обстрел, в результате чего повреждены четыре частных жилых дома и помещения агропредприятия.
- Российская армия в субботу, 2 сентября, ударила из минометов по Середине-Буде Сумской области. В результате вражеской атаки два работника АО "Сумыоблэнерго" получили ранения.
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